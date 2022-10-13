أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الخميس ۱3 أكتوبر 2022

العالم- الصحافة الإيرانية

- ايران ..

القائد .. إثارة الفوضى وأعمال الشغب، مخطط الأعداء لعرقلة تطور البلاد .

- ابتكار ..

وزير الخارجية ينتقد بشدة تدخلات الإتحاد الأوروبي في شؤون إيران الداخلية .

- جوان ..

منظمة العفو الدولية تدعو النظام السعودي لوقف تنفيذ حكم إعدام ثلاثة يافعين .

- رسالت ..

إحتمال تفجر إنتفاضة مسلحة بالضفة الغربية بعد توقيع الفصائل الفلسطينية على وثيقة المصالحة.

- آرمان امروز ..

البرلمان العراقي يعقد جلسة خاصة اليوم لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية .

- آرمان ملي ..

توقعات بإستئناف مفاوضات إحياء الإتفاق النووي بفيينا ما بعد إنتخابات الكونغرس النصفية .

- ابرار ..

حلف الناتو يعلن عن قرب قيامه بمناورات نووية رغم أجواء الحرب الأوكرانية .

- آفتاب يزد ..

الكرملين يعتبر تصريحات الأمين العام لحلف الناتو الأخيرة إعترافا بالمشاركة بالحرب الأوكرانية .

- اطلاعات ..

السيد حسن نصر الله للمؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية .. المقاومة السبيل الوحيد لتحرير فلسطين.

- مردم سالاري ..

وزير الخارجية : إيران ترفض بحزم إيجاد أي تغييرات في الجغرافيا السياسية بجنوب القوقاز.

- قدس ..

أمريكا تبيع الغاز بأربعة أضعاف سعره للبلدان الأوروبية في استغلال بشع لأزمة الطاقة بأوروبا .

- وطن امروز ..

بوتين.. روسيا ليست مسؤولة عن عودة البلدان الأوروبية لجمع الحطب كالقرون الوسطى.

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الخميس

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ايران ..

صحيفة ايران كتبت عن جلسة البرلمان العراقي المقررة اليوم لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في مقالها ( إنتخاب في أوج الخلافات )..

فشل الحزبان الكرديان الرئيسيان، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني في التوصل لاتفاق على طرح اسم مرشح مشترك لمنصب رئاسة الجمهورية، لذلك سيعقد البرلمان العراقي جلسة خاصة اليوم لانتخاب مرشح رئاسي من بين ثلاثة وثلاثين مرشحا رئاسيا سبق ان صادق على اهليتهم، لكن مع ذلك ..

( قد يكون هناك إتفاق كردي في اللحظات الأخيرة وفي غير هذه الحالة سيصوت النواب على كل هذا العدد من المرشحين).

وبالطبع قد تتركز المنافسة بين ثلاثة مرشحين رئاسيين هم عبد اللطيف رشيد الذي يحظى بتأييد احزاب سياسية عديدة وبرهم صالح الرئيس الحالي المنتهية ولايته وكذلك ريبر احمد .

2-جوان ..

كتبت صحيفة جوان عن اجواء التوتر والتصعيد بين حلف الناتو وروسيا في مقالها ( الناتو يلوح بالنووي مقابل روسيا )..

بعد الاتهامات الغربية المتواصلة لروسيا والتي تتحدث عن عزم الاخيرة على استخدام النووي باوكرانيا، قالت اجهزة المخابرات الامريكية انها لم تسجل اي مؤشر يعكس وجود تحرك روسي لاستخدام النووي، وفي هذا الخضم فجر حلف الناتو مفاجأة خطيرة باعلان استعداده القيام بمناورات نووية .

( إن إعلان الناتو عن إجراء مناورات نووية يحمل إستفزازا خطيرا لروسيا، ويجسد تحركا لدفع العالم نحو حرب نووية )

ومثل هذا الموقف الغربي يعكس عمق التناقض بين ادعاءات الغرب بشأن ضرورة ابعاد شبح الحرب العالمية وواقع تحركه نحو اشعال نيرانها .

3- اطلاعات ..

في تقريرها الذي ينقل عن حركة انصار الله اليمنية قولها ( نرفض حالة اللاسلم واللا حرب مع التحالف السعودي ) كتبت صحيفة اطلاعات ..

اوضح وزير خارجية حكومة الانقاذ الوطني اليمنية بصنعاء " هشام شرف" لمبعوث الامم المتحدة لشؤون المساعدات الانسانية، ان اليمن يرفض جملتا وتفصيلا حالة اللاسلم واللا حرب الحالية.

( الوزير شرف شدد على أن توقف العدوان هو السبيل الوحيد الكفيل بإنهاء الكارثة الإنسانية التي تعصف باليمن )

وحول مستقبل الهدنة قال هذا المسؤول اليمني ان" تمديدها مرهون بضمانات التزام التحالف السعودي بتلبية شروط صنعاء التي تستهدف تحويلها الى هدنة مجدية تؤسس لانهاء العدوان بالكامل وانسحاب قوات التحالف من التراب اليمني .

4- خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( البرلمان الكويتي الجديد صدمة للسعودية )..

الانتخابات التشريعية لمجلس النواب الكويتي تمخضت عن نتائج غير سارة بالمرة للسعودية، نتائج تمثل صدمة واقعية للرياض، فمن مجموع خمسين مقعدا نيابيا ..

( حصلت المعارضة الكويتية على ثلاثين مقعدا و المكون الشيعي على عشرة مقاعد، والسلفيون والإخوان والمستقلون على ثمانية مقاعد فحسب)

وحصلت المرأة الكويتية على مقعدين نيابيين وبهذا تعكس التركيبة النيابية الجديدة في الكويت تضاؤل وانحسار التيار السلفي المدعوم من السعودية وتضاؤل التيار الاخواني في نفس الوقت لصالح المعارضة الكويتية غير المؤيدة بطبيعتها لسياسات ومواقف الرياض وكذلك لصالح المكون الشيعي المنتقد لمواقف الرياض .

ان هذه النتائج ستقلص من اي تأثير سعودي على سياسات ومواقف الكويت كما ستترك بصماتها السلبية على نفوذ السعودية بمجلس التعاون ايضا .

5- كيهان ..

في تقريرها الخاص ( بدء الإنتفاضة الثالثة ) كتبت صحيفة كيهان ..

اتساع دائرة العمليات الفلسطينية المسلحة في الضفة الغربية المحتلة بشكل لم يسبق له مثيل، واقع بات يثير مخاوف جدية في الكيان الصهيوني .

( إن هناك هلعا عميقا في فلسطين المحتلة من أن تكون هذه الهجمات مقدمة لإندلاع نيران إنتفاضة مسلحة شاملة بالضفة )

خاصة مع تشكل مجموعات فلسطينية مقاتلة تضم في عضويتهما مقاومين من جميع الفصائل، مجموعات ابرزها "كتيبة جنين" في مخيم جنين بالضفة وكذلك كتيبة " عرين الاسود" في مخيم بلاطة بنابلس.

والحقيقة ان هذه المجموعات الفلسطينية التي تعكس بحد ذاتها تلاحم الفصائل الفلسطينية تحولت الى راس حربة واقعية في الخاصرة الضعيفة لكيان الاحتلال.