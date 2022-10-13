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العراق.. دولة القانون تدعم مرشح قريب لجهتي الخلاف بين الأکراد

الخميس ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت كتلة دولة القانون دعمها لمرشح قريب لجهتي الخلاف بين الأكراد من أجل شغل منصب رئاسة الجمهورية في العراق.

العالم - مراسلون

وقبل دخوله جلسة البرلمان، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي لقناة العالم ان التنافس علی شغل منصب رئاسة الجمهورية شديد وهناك عملية ديموقراطية شفافة يشارك فيها جميع النواب والكتل الكبری سوی بعض الكتل الصغيرة والافراد.

وأشار الحمامي الی الخلاف في البيت الكردي علی مرشح رئاسة الجمهورية مؤكداً ان دولة القانون تدعم المرشح الذي تعتقد انه قريب علی جهتي التنافس في الديموقراطي والاتحاد الوطني وهو المرشح لطيف رشيد.

وأوضح نائب ائتلاف دولة القانون ان الاطار التنسيقي اعطی الحرية للجهات المنضوية تحت الاطار التنسيقي بدعم مرشحهم لرئاسة الجمهورية.

وأكد الحمامي اطمئنانه علی مشاركة جميع الكتل الرئيسية في جلسة اليوم، مستبعداً انسحاب جهات مهمة من هذه الجلسة.

وتوقع الحمامي عدم حسم المرشح الفائز بين د. برهم صالح و لطيف رشيد في الجولة الاولی، وفوز لطيف رشيد في الجولة الثانية.

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