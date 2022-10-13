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جبهة النصرة والسيطرة علی جسر بري بين القارات

الخميس ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١١:٢٤ بتوقيت غرينتش

حذر الباحث في الشؤون السياسية أسامة دنورة من خطورة سيطرة جبهة النصرة الارهابية علی جسر بري مابين القارات.

العالم - خاص بالعالم

وأشار اسامة دنورة في حديث لقناة العالم الی سيطرة جماعة جبهة النصرة الارهابية على مدنية عفرين الاستراتيجية بريف حلب الشمالي الغربي مؤكداً ان ما حدث نتيجة مسار طويل من التساهل وغض النظر عن الارهاب.

وأوضح ان تنظيم جبهة النصرة هو تنظيم القاعدة في بلاد الشام ومندرج علی لوائح مجلس الامن وضمن قرار 2254 الذي نص صراحة علی عدم جواز منح ملاذات آمنة ان كان لتنظيم داعش الارهابي وان كان لتنظيم جبهة النصرة الارهابي علی الاراضي السورية.

وأكد ان جبهة النصرة تُركت لكي تتحكم بمساحات كبيرة من الارض ومجاميع كبيرة من السكان بحيث بنت مجموعات ارهابية عسكرية وتمكنت من تجميع السلاح واليوم تمكنت من ان تطغی بقوتها علی باقي التنظيمات الارهابية.

وحذر دنورة من خطورة هذا التطور مؤكداً انه سيمهد لجبهة النصرة التحكم بالمزيد من الحدود التركية السورية ويجب ان يكون هناك تفاهم وتوافق دولي سريع علی الحد من هذا الاتساع لجبهة النصرة لانها تهدد باستجرار المزيد من العناصر الارهابية الی هذه المنطقة لتكون موئلاً يأتي اليه الارهابيون من كل ارجاء العالم.

وأوضح ان المنطقة التي تسيطر عليها جبهة النصرة ليست افغانستان او وسط أسيا، بل هي جسر بري ما بين جميع القارات.

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