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وزير الخارجية الأوكراني يعترف بضلوع كييف في تفجير جسر القرم

وزير الخارجية الأوكراني يعترف بضلوع كييف في تفجير جسر القرم
الخميس ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:١٣ بتوقيت غرينتش

نشر المخادعان الروسيان "فوفان وليكسوس" مقطع فيديو يعترف فيه وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، بأن كييف كانت وراء الهجمات على القرم ومنطقة بيلغورود.

انتحل المخادعان الروسيان فلاديمير كوزنتسوف وشهرته "فوفان"، وأليكسي ستولياروف وشهرته "ليكسوس" شخصية السفير الأمريكي السابق لدى روسيا، مايكل ماكفول، ليعترف له كوليبا بأن "القرم ليست الهدف العملياتي الفوري"، ثم قال: "إذا سألتني من يفجر شيئا في شبه جزيرة القرم أو في بيلغورود، وفي إطار محادثة خاصة، فالإجابة نعم، هذا نحن".

كذلك اعترف وزير الخارجية الأوكراني بأن الهجوم المضاد على المحور الجنوبي للقوات المسلحة الأوكرانية يتم التحضير له "بالتعاون الوثيق مع الشركاء، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في المقام الأول".

ويشتهر المخادعان الروسيان Prankers بانتحالهما شخصيات عامة ورفيعة، وإيقاعهما بسياسيين وفنانين وشخصيات عامة في مقالب، كان من بينهم رئيس البرلمان الأوروبي، ووزير الدفاع البريطاني، والرئيس الأوكراني السابق، والفنان إيلتون جون، وغيرهم.

وقد أغلق موقع "يوتيوب" القناة الرسمية لـ "فوفان وليكسوس"، ما اضطرهما إلى الانتقال إلى تطبيق "تلغرام".

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