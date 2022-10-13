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مراسل العالم: مقرر مجلس النواب العراقي غريب التركماني يعلن ان نصاب جولة التصويت الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية بلغ 242

الخميس ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:١٩ بتوقيت غرينتش

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