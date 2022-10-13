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الصحة الايرانية: تراجع عدد الوفيات بكورونا في ايران

الصحة الايرانية: تراجع عدد الوفيات بكورونا في ايران
الخميس ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٢٢ بتوقيت غرينتش

 اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية، عن تراجع عدد الوفيات بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية في البلاد الى 4 وفيات فقط واصابة 285 شخص .

العالم - ايران

وعبر بيانها الصادر اليوم الخميس حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بتفشي فيروس كورونا في ايران، فقد سجلت وزارة الصحة ارتفاع اجمالي الاصابات بهذا المرض، الى 7 ملايين و 553 الفا و454 اصابة، والوفيات الى 144 الفا و 506 حالات وفاة.

كما نوّه البيان، بتعافي ما يبلغ 7 ملايين و328 الفا و 557 شخصا من مجموع المصابين بفيروس كورونا في ايران حتى تاريخ اليوم.

وحول التطعيم العام ضد هذا المرض الوبائي، اعلنت الصحة الايرانية توزيع ما مجموعه 154 مليونا و 886 الفا و 81 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الان.

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