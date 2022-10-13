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مدير مكتب قناة العالم:

شاهد.. بدء الجولة الثانية في البرلمان العراقي لانتخاب رئيس الجمهورية

الخميس ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤٤ بتوقيت غرينتش

قال مدير مكتب قناة العالم الاخبارية، إن البرلمان العراقي بدء الجولة الثانية من عملية الاقتراع السري لانتخاب رئيس الجمهورية بحضور269 نائبا.

العالم - مراسلون

وأوضح مدير مكتب قناة العالم، أن نتائج الجولة الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية في العراق تظهر عدم تمكن أي من المرشحين من الحصول على ثلثي أصوات النواب.

قال مدير مكتب العالم، أن الجولة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية، تحسم فوز المرشح باغلبية النصف زائدا واحد من الاصوات.

وأشار مراسلنا الى أن، كتلة الجيل الجديد تقاطع جلسة الجولة الثانية من التصويت على رئيس الجمهورية في العراق.

وأضاف، أن حسب المعطيات ربما عبداللطيف رشيد سيتفوق على برهم صالح في الجولة الثانية وسيصبح رئيسا للعراق.

وأشار مراسلنا الى أن الجولة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية، اذا حسمت النتائج فان الفائز سيكلف الكتلة الاكبر "الاطار التنسيقي" لتسمية رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح مدير مكتب العالم أن "الاطار التنسيقي" سمى محمد شياع السوداني رئيسا مجلس الوزراء.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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