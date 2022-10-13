الخميس ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢
٠١:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مواجهات عنيفة بين فلسطينيين ومستوطنين في عدة مناطق بالضفة

مواجهات عنيفة بين فلسطينيين ومستوطنين في عدة مناطق بالضفة
الخميس ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤٠ بتوقيت غرينتش

اندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين ومستوطنين، ظهر اليوم الخميس، في محافظة الخليل، ومخيم نابلس، والقدس المحتلة.

العالم- فلسطين

وأفادت مصادر عبرية، بأن 3 مستوطنين أصيبوا بجراح جرّاء رشقهم بالحجارة، في بلدة حوّارة جنوب نابلس.

بدورها، نقلت مصادر محلية، أنّ فلسطينياً أصيب خلال المواجهات التي اندلعت بعد اعتداء المستوطنين على أهالي البلدة.

ووجهت مساجد البلدة نداءات عبر مكبرات الصوت إلى الأهالي للتصدي لاعتداءات المستوطنين.

كما دارت مواجهات في محافظة الخليل، أصيب على إثرها طالب برصاص قوات الاحتلال قرب بلدة سعير شرق المدينة.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل مدينة حلحول ومخيم العروب شمال المدينة.

في ذات الإطار، وقعت مواجهات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

روابط ذات صلة

الجهاد تنظم مسيرة حاشدة دعمًا لانتفاضة الضفة والقدس غدا الجمعة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ايران.. وزير الجهاد الزراعي يؤكد اهمية تصدير المنتجات الزراعية

مدير مكتب قناة العالم: شاهد.. بدء الجولة الثانية في البرلمان العراقي لانتخاب رئيس الجمهورية

حماس: تصعيد الاحتلال بالأقصى لن يثني شعبنا عن مواصلة المقاومة

مواجهات عنيفة بين فلسطينيين ومستوطنين في عدة مناطق بالضفة

السعودية/مطالب بالإفراج عن معتقلي جمعية حسم في ذكرى تأسيسها

بعد المشاركة والقاء كلمة في قمة SICA السادسة؛ الرئيس الإيراني يغادر أستانا عائدا إلى طهران