مواجهات عنيفة بين فلسطينيين ومستوطنين في عدة مناطق بالضفة

العالم- فلسطين

وأفادت مصادر عبرية، بأن 3 مستوطنين أصيبوا بجراح جرّاء رشقهم بالحجارة، في بلدة حوّارة جنوب نابلس.

بدورها، نقلت مصادر محلية، أنّ فلسطينياً أصيب خلال المواجهات التي اندلعت بعد اعتداء المستوطنين على أهالي البلدة.

ووجهت مساجد البلدة نداءات عبر مكبرات الصوت إلى الأهالي للتصدي لاعتداءات المستوطنين.

كما دارت مواجهات في محافظة الخليل، أصيب على إثرها طالب برصاص قوات الاحتلال قرب بلدة سعير شرق المدينة.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل مدينة حلحول ومخيم العروب شمال المدينة.

في ذات الإطار، وقعت مواجهات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.