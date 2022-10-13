الخميس ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٤:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

مدير مكتب العالم: عبد اللطيف رشيد ينتمي للاتحاد الوطني الكردستاني

الخميس ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:١٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو... بعد انتخاب رئيس الجمهورية .. هل انفرجت الأزمة السياسية العراقية؟

أول تصريح للسوداني بعد تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

الكاظمي يهنئ محمد شياع السوداني بتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يفتي بتحريم التعامل بالعملات الرقمية

القسام تكشف عن "سلاح السايبر"والذي عمل في الخفاء منذ 8 أعوام

مسؤولون عراقيون يعلقون على انتخاب رشيد رئيسا للجمهورية..ماذا قالوا؟