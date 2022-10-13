العالم- اوروبا

وجاء التصريح خلال لقاء بين الرئيس الروسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان على هامش انعقاد القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "سيكا"، بجمهورية كازاخستان.

وأشار الرئيس الروسي أن مركز الغاز المقترح إنشاؤه في تركيا يمكن أن يصبح منصة لتحديد سعر الغاز، مما يستبعد تسييس هذه القضية، وقال: "في إطار عمل هذا المركز، الذي يمكننا إنشاؤه معا سيكون منصة ليس فقط للإمدادات ولكن أيضا لتحديد السعر، لأن هذه قضية مهمة للغاية - قضية التسعير".

وأضاف بوتين: "الأسعار مرتفعة اليوم، ويمكننا بسهولة تنظيمها على مستوى السوق العادية، دون أي تدخلات سياسية".

ولفت إلى أنه تم إجراء مشاورات أمس الأربعاء، على هامش منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" في موسكو، مع وزير الطاقة التركي وإدارة شركتي "بوتاس" التركية و"غازبروم" الروسية.

وفيما يلي أبرز التصريحات:

بوتين: مستعدون لتشكيل مركز كبير للغاز بتركيا وتوزيعه على الدول الأخرى.

بوتين: اتفقنا مع شركة "غازبروم" على بناء نظام جديد لنقل الغاز إلى أوروبا عبر تركيا.

بوتين: "السيل التركي" (مسار لضخ الغاز من روسيا إلى تركيا) يعمل بنجاح رغم محاولات تفجيره.

بوتين: إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى تركيا تنفذ بشكل كامل وبناء على الطلبات.

بوتين: بناء محطة الطاقة الكهروذرية "أكويو" في تركيا يسير وفقا للخطة وسيكون بالإمكان تدشينها في الذكرى المئوية لتركيا.

بوتين: في مايو من العام المقبل من المخطط إيصال الوقود النووي لمحطة الطاقة الكهروذرية "أكويو".

وأمس، أعلن الرئيس الروسي، في كلمة في الجلسة العامة في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، بأن روسيا يمكن أن تضخ كميات الغاز التي خسرتها أوروبا جراء تضرر أنابيب "السيل الشمالي" إلى الدول الأوروبية عبر تركيا من خلال إنشاء "مركز غاز". ووفقا له فإن هذا المقترح يتمتع بجدوى اقتصادية ومستوى أمن عال.