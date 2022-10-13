مسؤولون عراقيون يعلقون على انتخاب رشيد رئيسا للجمهورية..ماذا قالوا؟

العالم - العراق

برهم صالح

وقد علق رئيس الجمهورية السابق برهم صالح، اليوم الخميس، على فوز عبد اللطيف رشيد بمنصب رئيس الجمهورية.

وقال صالح في تغريدة على تويتر تابعتها السومرية نيوز: "تشرّفت بموقعي رئيساً لجمهورية العراق، والتزمت باصرار في المضي تحت سقف الوطنية مساراً لمهامي ودعم مسار الإصلاح في سبيل بلد مُقتدر خادم لمواطنيه، وسأبقى ملتزماً بهذه المبادئ".

السيد عمار الحكيم والشيخ الخزعلي

بارك زعيم تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، والأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" الشيخ قيس الخزعلي، حسم ملف رئاسة الجمهورية.

وقال الحكيم في بيان "نبارك لشعبنا العراقي الذي طال صبره حلحلة الإنسداد السياسي والمضي باستكمال الخطوات الدستورية لتشكيل الحكومة بمشهد ديمقراطي آخر شهده مجلس النواب العراقي اليوم، كما نبارك لعبد اللطيف جمال رشيد إنتخابه رئيسا لجمهورية العراق، وللإتحاد الوطني الكردستاني تمثيله في رئاسة الجمهورية".



وأضاف، "نتوسم بالرئيس المنتخب خيرا بأن يمضي في مسار حماية الدستور ويكمل ما شرع به من سبقه، وأن يتسم عهده بالتكاتف والتكامل بين السلطات الثلاث، وحث شركاء وفرقاء المشهد السياسي العراقي على العمل بروح الفريق الواحد المنسجم من أجل تعزيز المسار الديمقراطي، كما لايفوتنا أن نثمن الدور الوطني الكبير والمتميز الذي اضطلع به برهم صالح خلال فترة تولية رئاسة الجمهورية".



من جانبه، ذكر الشيخ الخزعلي في تغريدة عبر تويتر، "نبارك للشعب العراقي الابي والى ممثليه تحت قبة البرلمان نجاح جلسة انتخاب رئيس جمهورية العراق".



وتابع: "كما نبارك فوز الرئيس عبد اللطيف رشيد بهذا المنصب وفق السياقات الدستورية والقانونية ضمن الأطر القانونية التي عولنا عليها منذ البداية"، مردفاً: "املين ان تمضي العملية السياسية بإكمال تشكيل حكومة الخدمات والاعمار وارجاع هيبة الدولة، وبناء مؤسساتها الدستورية ".

مسرور بارزاني

دعا رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، اليوم الخميس، رئيس الجمهورية المُنتخب عبد اللطيف رشيد إلى الحفاظ على الحقوق الدستورية لجميع العراقيين.

وقال بارزاني في تغريدة "تحدثتُ إلى الدكتور لطيف رشيد لتهنئته بمناسبة انتخابه رئيساً جديداً لجمهورية العراق الاتحادي"، مبينا أنه "تم التأكيد على مسؤوليته بالغة الأهمية في الحفاظ على الحقوق الدستورية لجميع العراقيين، وبضمنهم مواطنو إقليم كردستان العراق".

وأضاف، "تحملنا جميعاً الكثير من التوترات والاضطرابات، ويجب علينا الآن أن نسخّر إرادة حقيقية لفتح صفحة جديدة"، لافتا الى أنه "لم يعد من الممكن أن تصبح متطلبات الناس أمراً ثانوياً".

يتبع..