شاهد.. الشعب السوداني يجدد رفضه للمحاور الغربية والخليجية

العالم - مراسلون

واكد المتظاهرون من خلال مليونية الـ13 من اكتوبر، ان النظام العسكري يتداعي واصبح لقمة سائغة للمحاور الغربية والخليجية عبر تدخلات سافرة في الشأن الداخلي للبلاد.



ويسارع العسكر عبر اللجنة الرباعية التي تضم امريكا وبريطانيا والإمارات والسعودية للوصول الي تسوية بتشكيل حكومة جديدة تضم مختلف القوي السياسية دون الالتفات للشارع السوداني، في محاولة للنجاة من طوق المحاسبة علي ما اقترفوه من جرم وقتل تجاه المتظاهرين خلال مسيراتهم السلمية.



وتأتي مليونية الـ13 من اكتوبر تحت شعار "لا لعسكرة القضاء" في إشارة إلي عدم نزاهة القضاء السوداني بعد فشله تمامًا في محاكمة قتلة المتظاهرين حتي الان.



وأستخدمت القوات العسكرية الغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المتظاهرين الذين اتجهوا نحو القصر الرئاسي عبر جسر الحرية بدلًا عن مسارهم المعتاد بميدان شروني ما أدي لسقوط عدد من الضحايا.

وأضاف المتظاهرون لا رابعة لللآت الثلاثة وهي لا للتسويات لقطع الطريق أمام الطريق تماما امام اللجنة الرباعية بقيادة أميركا وبريطانيا والسعودية والإمارات.

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