الخميس ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٧:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

في مليونية الـ13 من اكتوبر

شاهد.. الشعب السوداني يجدد رفضه للمحاور الغربية والخليجية

الخميس ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

تتسارع الخطي في شهر اكتوبر من قبل المتظاهرين لاسقاط النظام العسكري في السودان علي أثر تفاقم الاوضاع الامنية والاقتصادية والسياسية.

العالم - مراسلون

واكد المتظاهرون من خلال مليونية الـ13 من اكتوبر، ان النظام العسكري يتداعي واصبح لقمة سائغة للمحاور الغربية والخليجية عبر تدخلات سافرة في الشأن الداخلي للبلاد.

ويسارع العسكر عبر اللجنة الرباعية التي تضم امريكا وبريطانيا والإمارات والسعودية للوصول الي تسوية بتشكيل حكومة جديدة تضم مختلف القوي السياسية دون الالتفات للشارع السوداني، في محاولة للنجاة من طوق المحاسبة علي ما اقترفوه من جرم وقتل تجاه المتظاهرين خلال مسيراتهم السلمية.

وتأتي مليونية الـ13 من اكتوبر تحت شعار "لا لعسكرة القضاء" في إشارة إلي عدم نزاهة القضاء السوداني بعد فشله تمامًا في محاكمة قتلة المتظاهرين حتي الان.

وأستخدمت القوات العسكرية الغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المتظاهرين الذين اتجهوا نحو القصر الرئاسي عبر جسر الحرية بدلًا عن مسارهم المعتاد بميدان شروني ما أدي لسقوط عدد من الضحايا.

وأضاف المتظاهرون لا رابعة لللآت الثلاثة وهي لا للتسويات لقطع الطريق أمام الطريق تماما امام اللجنة الرباعية بقيادة أميركا وبريطانيا والسعودية والإمارات.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

روابط ذات صلة

بعد توقف 4 سنوات..اجتماع هيئة مياه النيل بين السودان ومصر

السودان.. حميدتي ينفي وجود خلافات بينه وبين البرهان

كارثة تعليمية.. 7 مليون طفل في السودان دون تعليم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. تعرف على عبد اللطيف رشيد رئيس العراق الجديد

تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما.. رشيد رئيساً للعراق وتكليف رئيس الوزراء، وسيطرة النصرة على عفرين.. قراءة بين السطور

شاهد.. رشيد رئيسا للعراق والسوداني رئيسا للحكومة فماذا بعد؟

اشتباكات بين الشرطة السودانية ومتظاهرين يطالبون بسقوط حكم العسكر

المشاط: استجابة دول العدوان لمطالب صنعاء له أثر إيجابي لإنهاء الحرب

في لقاء الرئيس الأذربيجاني؛ رئيسي: أي تغيير في الوضع الحدودي والترانزيت بين إيران وأرمينيا مرفوض