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كوريا الجنوبية تفرض عقوبات جديدة على جارتها الشمالية 

كوريا الجنوبية تفرض عقوبات جديدة على جارتها الشمالية 
الجمعة ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١١:١٦ بتوقيت غرينتش

قالت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة إنها قررت فرض عقوباتها الخاصة على 15 فردا كوريا شماليا و16 مؤسسة مرتبطة بالبرامج الصاروخية والنووية لكوريا الشمالية، وذلك لاول مرة منذ 5 سنوات.

العالم - اسيا والباسفيك

ومن بين الأشخاص المدرجين حديثا على القائمة السوداء مسؤولون في شركات الشحن والمنظمات ذات الصلة بالبرامج الصاروخية لكوريا الشمالية، فضلا عن أولئك المتورطين في شراء إمدادات أسلحة الدمار الشامل.

وجاء في بيان صدر عن الحكومة الكورية الجنوبية: "ندين بشدة سلسلة الاستفزازات الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية بصورة متكررة غير مسبوقة، ولتهديد باستخدام الأسلحة النووية التكتيكية ضدنا".

وتعتبر هذه المرة الأولى من نوعها التي تفرض فيها الحكومة الكورية الجنوبية عقوباتها بشكل منفرد ضد كوريين شماليين ومؤسسات، منذ أن فرضت حكومة الرئيس السابق، مون جيه إن، عقوباتها الخاصة على 12 فردا كوريا شماليا و20 مؤسسة في ديسمبر عام 2017.

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كوريا الجنوبية تفرض عقوبات جديدة على جارتها الشمالية 

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