الجمعة ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢
١٠:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد... هكذا استقبل الشعب العراقي اختيار رشيد رئيسا للبلاد

الجمعة ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:٠٧ بتوقيت غرينتش

هكذا استقبل الشعب العراقي نجاح البرلمان في اختيار عبد اللطيف رشيد رئيسا للجمهورية، وتكليف محمد شياع السوادني بتشكيل الحكومة.

العالم - خاص بالعالم

فرحة عارمة انتظرها العراقيون لأكثر من عام بعد انتخابات لم تؤد إلى تشكيل حكومة أو انتخاب رئيس للبلاد.

منصة التواصل الاجتماعي توتير ازدحمت بتغريدات التبريك للرئيس الجديد ورئيس الوزراء.

رئيس حكومة تصريف الأعمال "مصطفى الكاظمي" تمنى لخلفه التوفيق في مهمّة تشكيل الحكومة، داعيا كل القوى السياسية إلى التعاون والتكامل.

زعيم ائتلاف دولة القانون "نور المالكي" عبر عن أمله أن تكون الحكومة المقبلة خدمية تلبي الطموح في حياة كريمة للشعب العراقي.

بينما دعا رئيس تيار الحكمة "السيد عمار الحكيم"، رئيس الحكومة المكلف، إلى اعتماد مبدأ التواصل مع الكتل السياسية لتقريب وجهات النظر.

الأمين العام لعصائب أهل "قيس الخزعلي"، دعا جميع الأطراف السياسية إلى مد يد العون لإنجاح عمل حكومة الخدمات والإعمار على حد وصفه.

نواب العراق، بدورهم عبروا عن سرورهم باختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء متمنين أن تنتهي على أيديهم حقبة سوداء بكل الأصعدة حسب وصفهم، لتبدأ حقبة جديدة لإعادة هيبة العراق.

زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني "مسعود برزاني"، كذلك بدوره عبر عن تمنياته بالتوفيق لرشيد والسوداني في مهمتها، بينما وصف القيادي في حزبه هوشيار زيباري، الانتخابات التي جرت داخل البرلمان بأنها سلسلة وشفافة.

رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، أكد أن رشيد هو مرشح حزبه معتبرا أن مرشحي البارزاني هما ريبر أحمد وهوشيار زيباري.

على الصعيد الإقليمي والدولي توالت التهنئات والتبركات، حيث بعث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي رسالة تهنئة إلى نظيره العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد، وأكد استمرار إيران في دعم العملية السياسية في العراق القائمة على آراء الشعب وتعمل على توسيع العلاقات الأخوية مع العراق.

وبعد الكويت وسلطنة عمان، عبرت كل من الخارجية الأميركية وألمانيا وبريطانيا عن ترحيبها بالانتخابات.

روابط ذات صلة

شاهد.. التحديات امام تشكيل حكومة جديدة في العراق

بالفيديو.. تعرف على عبد اللطيف رشيد رئيس العراق الجديد

شاهد.. رشيد رئيسا للعراق والسوداني رئيسا للحكومة فماذا بعد؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ما أبعاد اخفاق البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس جديد للجمهورية؟

علماء لبنان: الإسلام يدعو لكلمة سواء بعيدا من التعصب والغلو

شاهد بالفيديو... بيلاروسيا تهدد بولندا بالانتقام في حال اتخذت هذه الخطوة

رئيس لقاء علماء صور يهنئ بذكرى مولد الرسول (ص) وحفيده الصادق (ع)

شاهد... هكذا استقبل الشعب العراقي اختيار رشيد رئيسا للبلاد

تأثير الروائح على حياة الإنسان وحالته النفسية