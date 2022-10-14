اعتصام "مطالبنا باقية والشعب مستمر" 2013

خاص بالعالم

وكان الاعتصام في مسار تأكيد الشعب البحريني عدم تراجعه عن مطالبه في تأسيس دولة ديمقراطية تقوم على العدل والمساواة، مهما اشتد البطش كما قال المتحدثون في هذا الاعتصام.

واكد المتحدثون في الاعتصام: ان شعب البحرين شعب راق متحضر متقدم وهو ليس عبثياً وقد نظر الى ما بعد وما قبل، وهو يرفض الواقع القائم على الظلم والاستئثار.

واضافوا قائلين يجب ان نأتي الى كلمة سواء بيينا وبينكم وعلى السلطة البحرينية ان تراجع نفسها، ولايمكن للاحكام الظالمة والاعتقالات للقيادات والرموز ان تجعل الشعب البحريني يتنازل عن مطالبه، فهذه الاحكام اوضحت للعالم اجمع حقيقة السلطة القضائية في البحرين ومن يديرها وهي تشكل اساءة للنظام وليست للمعارضة.

وقالوا على ان النظام ان يتحمل مسؤولياته وعلى ملك البحرين ان يوقف التعذيب في السجون ويوقف العمل وفق الرؤية الامنية ايضاً، وختم المتحدثون بقولهم، ان اصرار البقاء على الحكومة الحالية لن يفضي الى حل، وبالتالي فان المعارضة لن تدخل في حل يوجد فيه رئيس الوزراء خليفة بن سلمان.

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