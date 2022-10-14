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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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مراسل العالم: الآلاف من أنصار المجلس الأنتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات يتظاهرون بمدينة سيئون بحضرموت ضد قوات المنطقة العسكرية الأولى
الهلال الأحمر الفلسطيني: 27 إصابة خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت دجن شرق نابلس
بوتين: إعادة تشغيل خط نورد ستريم 2 مستبعدة في القريب العاجل
بوتين: نبحث عن إيجاد مجالات جديدة للتعاون مع جميع دول آسيا والمنطقة
قائد الثورة الاسلامية: الاتفاق والوحدة بين الدول الإسلامية أمر ممكن لكنه أمر يتطلب العمل
قائد الثورة الاسلامية: اليوم تحولت نبتة الجمهورية الإسلامية إلى شجرة قوية ومخطئ من يفكر باقتلاعها
قائد الثورة الاسلامية: يمكن للأمة الإسلامية أن تحتل مكانة عالية في العالم الجديد بشرط الوحدة
قائد الثورة الاسلامية: الوحدة تعني الوحدة في حماية مصالح الأمة الإسلامية ولهذا يجب اولا تحديد هذه المصالح والتوافق عليها بين الدول الاسلامية
قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي: الوحدة تعني العمل المشترك ضد مخططات الاستكبار
قائد الثورة الاسلامية خلال إستقباله المشاركين في مؤتمر الوحدة الاسلامية: إن معاناة الامة الاسلامية بالوقت الراهن بسبب عدم وحدتها
نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 14-10-2022
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الجمعة ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٠٢ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 14-10-2022
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