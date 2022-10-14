'حماس' تزف الشهيد الطبيب 'عبد الله أبو التين' وتدعو إلى تصعيد المقاومة

العالم- فلسطين

وأرسلت الحركة في بيان صحفي اليوم الجمعة التعازي لذوي الشهيد ومحبيه، مؤكدة للعدو أنّ" ارتقاء الشهداء لا يزيد شعبنا إلا عزماً على الاستمرار في طريق التحرير والعودة".

ودعت الحركة إلى" تصعيد المقاومة بكل أشكالها، وتوسيع بقعتها حتى لا يهنأ الاحتلال فوق شبر من أرضنا، فشعبنا التوّاق للحرية والكرامة يستحق أن نقدم لأجله الغالي والنفيس".

واستشهد مواطنان وأصيب 6 آخرون برصاص قوات الاحتلال الصهيوني، صباح الجمعة، في مخيم جنين، بعد ساعات من إعلان استشهاد أسير جريح في سجون الاحتلال.

وأكد مدير مستشفى الشهيد خليل سليمان الدكتور وسام بكر استشهاد الشاب متين ضبابا (20 عاما) من مخيم جنين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد رئيس وحدة الإجازة والترخيص في مستشفى جنين الحكومي، الطبيب عبدالله الأحمد (أبو التين)، متأثراً بإصابته برصاصة اخترقت رأسه، أطلقها عليه جنود الاحتلال أمام المستشفى صباحاً.

وأكد مدير مستشفى جنين الحكومي، وسام بكر، أن الطبيب الأحمد أصيب برصاصه في رأسه خلال تواجده على رأس عمله في باحة المستشفى، مشيراً إلى أن حالته "خطيرة للغاية"، ليُعلن لاحقا عن استشهاده.