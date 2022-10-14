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الزي الموحد.. برلمان المغرب يدعو النواب والمستشارين لارتداء لباس موحد

الزي الموحد.. برلمان المغرب يدعو النواب والمستشارين لارتداء لباس موحد
الجمعة ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٠١ بتوقيت غرينتش

أصدر البرلمان المغربي تعليمات إلى جميع النواب والمستشارين بضرورة ارتداء الزي الوطني في الجلسة التي يحضرها الملك بداية الفصل التشريعي الجديد.

العالم - المغرب

ووفقا لجريدة هسبريس المغربية، فقد أصدر مجلسا البرلمان المغربي، (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، بيانا مشتركا أكدا فيه على جميع النواب والمستشارين بضرورة ارتداء الزي الوطني في الجلسة القادمة.

تأتي هذه الدعوة بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشر، والتي سيحضرها الملك محمد السادس.

وشددت التعليمات على ضرورة "الحضور إلى مقر البرلمان في الساعة الثالثة وخمس وأربعين دقيقة، مرتدين اللباس الوطني، وذلك طبقا لمقتضيات النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان".

واوضح البيان: طبقا لمقتضيات الفصل الخامس والستين من الدستور فان الملك محمد السادس سیقوم بافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشر، وذلك يوم الجمعة 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق لـ 14 أكتوبر 2022 م".

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