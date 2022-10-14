الجمعة ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٣:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الغرفة المشتركة: ستظل المقاومة في غزة عند حسن ظن شعبها بها حصناً وسنداً وسيفاً ودرعاً للقدس والأقصى وعلى عهد الشهداء والأسرى

الجمعة ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الهلال الأحمر الفلسطيني: 55 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بنابلس

نشد على أيدي مقاتلينا بالضفة الغربية.. الغرفة المشتركة للمقاومة: المساس بالأقصى نذير شؤم على الاحتلال

إصابة جندي 'إسرائيلي' بجروح جراء رشقه بالحجارة قرب قلقيلية

تشاهدون هذه الليلة من برنامج مع الحدث.. اعلان الجزائر للمصالحة الوطنية الفلسطينية وانهاء الانقسام

اعتصام "مطالبنا باقية والشعب مستمر" 2013

إصابة مواطنين اثنين إثر انفجار لغم من مخلفات العدوان في الجوف