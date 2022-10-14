'لوكاشينكو': لا مصلحة لروسيا في تصعيد الصراع لمستوى المواجهة النووية

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وأكد لوكاشينكو في مقابلة مع "إن بي سي" أن "إيجاد حل سلمي للصراع سيكون مفيدا للجميع بما في ذلك الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن "على الغرب أن يكون حذرا وألا يدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الزاوية"، محذراً من أن "موسكو لديها أسلحة نووية وتجاوز الخطوط الحمراء التي وضعها بوتين سيكون خطأ".
وفي وقت سابق أشار لوكاشينكو، إلى أنّ "تدريب ناشطين بيلاروسيين متطرفين في بولندا وليتوانيا وأوكرانيا، من أجل القيام بأعمال تخريبية وهجمات إرهابية وتنظيم تمرد عسكري في البلاد، أصبح تهديدًا مباشرًا"، متهمًا واشنطن والاتحاد الأوروبي بالسعي إلى "تفاقم الوضع".