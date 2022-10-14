'لوكاشينكو': لا مصلحة لروسيا في تصعيد الصراع لمستوى المواجهة النووية

العالم- أوروبا

وأكد لوكاشينكو في مقابلة مع "إن بي سي" أن "إيجاد حل سلمي للصراع سيكون مفيدا للجميع بما في ذلك ​الولايات المتحدة​"، مشيرا إلى أن "على الغرب أن يكون حذرا وألا يدفع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ إلى الزاوية"، محذراً من أن "موسكو لديها أسلحة نووية وتجاوز الخطوط الحمراء التي وضعها بوتين سيكون خطأ".

وفي وقت سابق أشار لوكاشينكو​، إلى أنّ "تدريب ناشطين بيلاروسيين متطرفين في ​بولندا​ و​ليتوانيا​ و​أوكرانيا​، من أجل القيام بأعمال تخريبية وهجمات إرهابية وتنظيم تمرد عسكري في البلاد، أصبح تهديدًا مباشرًا"، متهمًا واشنطن​ و​الاتحاد الأوروبي​ بالسعي إلى "تفاقم الوضع".