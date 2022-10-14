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المخابرات السودانية تضبط الموقع المركزي لتهريب المهاجرين

المخابرات السودانية تضبط الموقع المركزي لتهريب المهاجرين
الجمعة ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

تمكن فريق مشترك من جهاز المخابرات العامة وشرطة مكافحة الاتجار بالبشر من ضبط "الموقع المركزي الذي يتم فيه إيواء ضحايا التهريب في إحدى ضواحي أم درمان" في السودان.

العالم - السودان

وقال المكتب الصحفي للمخابرات العامة إن تلك العملية التي وصفها بأنها "الأكبر من نوعها"، أسفرت عن "ضبط 3 متهمين رفقة 61 ضحية من جنسيات مختلفة" إضافة إلى قطعة سلاح ومؤن غذائية كاملة.

وأوضح أن "المجموعة الموقوفة تم ترتيب وإعداد جوازاتهم بحسب الدول المخطط التهريب إليها"، وأضاف أن "العملية تمت بنجاح وأن العصابة أدلت باعترافات كاملة عن مخطط المسار والوجهات التي سيتم نقل الضحايا إليها ومن بينها منطقة المثلث الحدودية".

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن المكتب الصحفي للجهاز أن القوات المشتركة "ظلت تترصد تحركات المجرمين منذ فترة وقامت بالتنفيذ بعد تأكدها من استكمال حلقات وخيوط الربط بين المهربين واكتمال المجموعة المعنية بالتهريب".

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