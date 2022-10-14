الاتحاد البرلماني الدولي.. وفد ايران يعارض إحالة ملف روسيا لمحكمة لاهاي

العالم- ايران

وشارك النائب عباس غلرو الأمين العام للمجموعة البرلمانية في مجلس الشورى الإسلامي في الاتحاد البرلماني الدولي، أمس (الخميس 13 أكتوبر) كعضو في لجنة صياغة قرار المادة الاستثنائية في الاتحاد البرلماني الدولي، نيابة عن بلدان مجموعة آسيا وأوقيانوسيا .

في بداية هذا الاجتماع ، أدلى غلرو بتصريحات حول صياغة قرار المادة الاستثنائية تحت عنوان "إدانة الهجوم على أوكرانيا ونتائج ضم الأراضي دفاعاً عن السلامة الإقليمية لجميع البلدان"، حيث أوضح المواقف المبدئية لبلادنا المعارضة لهذا القرار وأي قرار استثنائي في الاتحاد البرلماني الدولي، وقال: لسنا سعداء بالحرب في أوكرانيا ونأمل أن تنتهي هذه الحرب في أقرب وقت ممكن ، لكننا لا نقبل السياسة المزدوجة للغرب.

وفي اجتماع لجنة حقوق الإنسان والديمقراطية، أعرب الأمين العام للكتلة البرلمانية في مجلس الشورى الإسلامي، عباس غلرو ، عن شكره للدولة المضيفة على عقد هذا الاجتماع.

وبينما أعرب غلرو عن أمله في إنهاء هذه الحرب بسرعة، انتقد تحويل القضية الرئيسية لقرار حقوق الإنسان إلى الوضع في أوكرانيا وروسيا، وطالب بإزالة الفقرة الواردة في مشروع القرار،وطالب باحترام مبدأ الحياد في الموقف المقترح من التعديلات التي اقترحها ممثلو الدول الغربية.

وتجدر الإشارة إلى أنه بناء على اقتراح الوفد الإيراني ، تم حذف فقرة من القرار بعنوان إحالة الملف الروسي إلى المحكمة الجنائية الدولية (محكمة لاهاي) ونظام روما الأساسي ، والتي تعارض إنشاء أي محكمة.