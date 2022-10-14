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مراسل العالم: قتلى وجرحى في صفوف مسلحي "هيئة تحرير الشام" خلال اشتباكات مع "الفيلق الثالث" الموالي لتركيا في ريف حلب الشمالي

الجمعة ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

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