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افغانستان
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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل
الهلال الأحمرالفلسطيني: 66 إصابة خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس
مراسل العالم: قتلى وجرحى في صفوف مسلحي "هيئة تحرير الشام" خلال اشتباكات مع "الفيلق الثالث" الموالي لتركيا في ريف حلب الشمالي
الخارجية الإيرانية تعتبر التصريحات الفرنسية تدخلا في الشأن الداخلي وتشجيعا لمثيري الشغب على العنف
الخارجية الإيرانية تستنكر تصريحات الرئيس الفرنسي بشأن أعمال الشغب في البلاد وتعتبرها اتهاما سياسيا
الغرفة المشتركة: ستظل المقاومة في غزة عند حسن ظن شعبها بها حصناً وسنداً وسيفاً ودرعاً للقدس والأقصى وعلى عهد الشهداء والأسرى
الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة: ندعو شعبنا في القدس والضفة وفلسطين المحتلة عام 48 إلى تصعيد الغضب
إذاعة جيش الاحتلال: إصابة جندي إسرائيلي بجروح جراء رشقه بالحجارة عند معبر ايال قرب قلقيلية
مصدر أمني سوري: عملية للجهات المختصة ضد "داعش" في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي بالتعاون مع المجموعات المحلية والأهلية وبمساندة الجيش
مراسل العالم: الآلاف من أنصار المجلس الأنتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات يتظاهرون بمدينة سيئون بحضرموت ضد قوات المنطقة العسكرية الأولى
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل
الجمعة ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش
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