 مبادلة الغاز بين إيران وروسيا بحلول نهاية العام

العالم- ايران

واضاف أحمد أسد زاده في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية: نحن جاهزون بنسبة مئة بالمئة والبنية التحتية للبلاد جاهزة وقد أعددنا جميع الإجراءات اللازمة لمبادلة النفط مع روسيا، نأمل أن يتخذ الجانب الروسي الإجراءات اللازمة للتوصل إلى اتفاق مع تركمانستان بشأن نقل الغاز.

وأضاف: إذا تم التوصل إلى اتفاق بين روسيا وتركمانستان، فسنكون قادرين على استقبال الغاز الروسي بحلول نهاية العام، الكرة الآن في ملعب روسيا.

وكانت شركة النفط الروسية غازبروم وشركة النفط الوطنية الإيرانية قد وقعتا في يوليو الماضي مذكرة تفاهم في مجال التعاون الاستراتيجي بقيمة 40 مليار دولار.

وفقًا لهذا العقد ، تلتزم هاتان الشركتان بالاستكشاف والتطوير في حقول النفط والغاز الإيرانية، وتنفيذ مشاريع الغاز وبناء خطوط نقل الغاز، وايران اعلنت في الوقت نفسه، أنها مستعدة لاستقبال (يوميا) 9 ملايين متر مكعب من الغاز الروسي عبر خط أنابيب أذربيجان.

كما اتفق الجانبان على توريد ما يصل إلى 6 ملايين متر مكعب من الغاز الى ايران في شكل مقايضة حتى تتمكن إيران من نقلها إلى الدول الواقعة على الشواطئ الجنوبية للخليج الفارسي، او يتم هذا النقل عبر تركمانستان التي زادت من تعاونها الغازي مع طهران في الأشهر الماضية.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في اكتوبر إنه بناء على اتفاقية تبادل النفط والغاز مع إيران، ستكون طهران قادرة على شراء ونقل أكثر من 5 ملايين طن من النفط و 10 مليارات متر مكعب من الغاز الروسي سنويا في المرحلة الأولى.