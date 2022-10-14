الجمعة ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٦:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

ملك المغرب يعلن أن بلاده تمر بفترة جفاف حاد

ملك المغرب يعلن أن بلاده تمر بفترة جفاف حاد
الجمعة ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلن ملك المغرب، محمد السادس، أن بلاده تمر بفترة جفاف حادة، وذلك في خطاب افتتاح البرلمان اليوم الجمعة.

العالم - المغرب

ونقلت صحيفة "هسبريس" عن ملك المغرب حديثة عن مشكلة تدبير الموارد المائية في البلاد، مؤكدا أن المغرب يمر بأزمة جفاف حادة لم يعرفها منذ عقود.

وأوضح ملك المغرب أن بلاده تعيش "إجهادا مائيا هيكليا، ولا ينبغي أن يكون مطية للمزايدات السياسية أو تأجيج النعرات الاجتماعية".

وفي وقت سابق، أصدر البرلمان المغربي تعليمات إلى جميع النواب والمستشارين بضرورة ارتداء الزي الوطني في الجلسة التي يحضرها الملك بداية الفصل التشريعي الجديد.

وشددت التعليمات على ضرورة "الحضور إلى مقر البرلمان في الساعة الثالثة وخمس وأربعين دقيقة، مرتدين اللباس الوطني، وذلك طبقا لمقتضيات النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان".

روابط ذات صلة

الزي الموحد.. برلمان المغرب يدعو النواب والمستشارين لارتداء لباس موحد

جفاف منابع المياه يدقّ المسمار الأخير بنعش قبائل الرّحل بالمغرب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالصور.. اندلاع اشتباكات بين متظاهرين والأمن التونسي

خلال الـ24 ساعة الأخيرة.. 7 إصابات لدى الاحتلال في سلسلة عمليات إطلاق نار بالضفة الغربية

ملك المغرب يعلن أن بلاده تمر بفترة جفاف حاد

 مبادلة الغاز بين إيران وروسيا بحلول نهاية العام

السودان.. البرهان يؤكد أن القوات المسلحة لن تسمح بانزلاق البلاد

انفجار بمنجم فحم في شمال تركيا