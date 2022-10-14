ملك المغرب يعلن أن بلاده تمر بفترة جفاف حاد

العالم - المغرب

ونقلت صحيفة "هسبريس" عن ملك المغرب حديثة عن مشكلة تدبير الموارد المائية في البلاد، مؤكدا أن المغرب يمر بأزمة جفاف حادة لم يعرفها منذ عقود.

وأوضح ملك المغرب أن بلاده تعيش "إجهادا مائيا هيكليا، ولا ينبغي أن يكون مطية للمزايدات السياسية أو تأجيج النعرات الاجتماعية".

وفي وقت سابق، أصدر البرلمان المغربي تعليمات إلى جميع النواب والمستشارين بضرورة ارتداء الزي الوطني في الجلسة التي يحضرها الملك بداية الفصل التشريعي الجديد.

وشددت التعليمات على ضرورة "الحضور إلى مقر البرلمان في الساعة الثالثة وخمس وأربعين دقيقة، مرتدين اللباس الوطني، وذلك طبقا لمقتضيات النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان".