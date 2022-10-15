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محاولات فاشلة للانتقاص من النصر البحري لحزب الله

السبت ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

فيما اعترف الاحتلال الاسرائيلي بانتصار حزب الله في ارغامه بتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، تحاول اطراف لبنانية معروفة بميولها الصهيونية، الانتقاص من هذا النصر.

العالم - انقلاب الصورة

كيان الاحتلال اعترف بأمه وأبيه بأن تهديدات حزب الله فرضت الاتفاق، فقد قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز:"في هذا الاتفاق، لبنان سيحصل علی مطالبه 100 بالمئة وتحت تهديدات نصرالله فجأة يتم بالخط الذي طالب به اللبنانييون".

وقالت قناة اسرائيلية ان نقطة البداية في المفاوضات كانت عندما وضع نصرالله التهديد ضد منصة الغاز كاريش وهذا الامر في نهاية الامر انتصار لنصر الله".

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

اما "جعجع" ومن في ميله السياسي فيری انه لا فضل لحزب الله في الانجاز البحري.

بين هذا وذاك، تبدو الحقيقة موجعة لكنها واضحة؛ محاولة فاشلة انتهت بأرضها لبعض الذين لم يجدو بعد مكاناً اخراً لهم غيرالقشور والزواريب الضيقة. والی الان، غيرمعلوم لما البعض يضع انفسهم في مواقف كهذه ثم ينتهي بهم المطاف الی سماع هذا التصريح من "وليد جنبلاط":"علينا ان لانقلل من أهمية تهديدات حزب الله".

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