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تأسيس مكتب تجاري ايراني في مدينة كربلاء

تأسيس مكتب تجاري ايراني في مدينة كربلاء
السبت ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١١:١٥ بتوقيت غرينتش

تمت الموافقة على تأسيس المكتب التجاري الإيراني في مدينة كربلاء في اجتماع رئيس غرفة تجارة محافظة زنجان الايرانية "علي يكانه فرد" مع رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة كربلاء "زمان صاحب العواد".

العالم - ايران

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في مقر غرفة تجارة وصناعة كربلاء، بحث سبل توسيع التعاون بين الجانبين.

كما تم الاتفاق على تأسيس المكتب التجاري الايراني في مدينة كربلاء، ومشاركة الشركات الايرانية في معرض كربلاء الدولي الذي سيقام الشهر المقبل.

كما تقرر إدراج تبادل الوفود التجارية في جدول أعمال الغرف التجارية لكلا الجانبين.

الجدير بالذكر أن غرفة التجارة والمناجم والزراعة في محافظة زنجان بصدد إنشاء مركز تجاري للجمهورية الإسلامية الإيرانية في محافظة كربلاء، والذي تم ترخيصه رسميًا من قبل منظمة تنمية التجارة الإيرانية.

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