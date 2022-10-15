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شاهد: جبهة الخلاص تطالب بتنحي الرئيس التونسي

السبت ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

افادت مراسلة العالم، بان تونس شهدت خروج مسيرتين للمعارضة باهداف واحدة تقريباً، تعارض مسار 25 جويلية لاصلاحات للرئيس قيس سعيد، وتدعو الى رحيله.

خاص بالعالم

وقالت مراسلتنا، ان احتجاجات المعارضة التونسية تقودها جبهة الخلاص تحت عنوان "مسيرة الانقاذ" نتيجة تردي الاوضاع الاقتصادية والسياسية، مؤكدة ان جبهة الخلاص اصدرت بياناً تحدثت فيه عن تفاقم الازمات الاقتصادية والسياسية وفشل الرئيس سعيد بايجاد الحلول لهذه الازمات، وتعتبره المسؤول عنها.

كما اشارت مراسلتنا بان جبهة الخلاص المعارضة قالت ايضاً ان القوات الامنية منعت انصارها من الوصول الى العاصمة للمشاركة في المسيرة، وقالت انها ستقاضي وزير الداخلية وتحمله المسؤولية بمنع انصارها من الالتحاق بالمسيرة التظاهرية.

وكانت جبهة الخلاص الوطني، التي تضمّ مبادرة 'مواطنون ضد الانقلاب'، وعدد من الأحزاب السياسية من بينها حركة النهضة وشخصيات وطنية، دعت إلى الخروج للتظاهر ضد ما اعتبرته استفراد رئيس الجمهورية بالسلطة وعجز الحكومة عن معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تفاقمت منذ إعلان الرئيس عن التدابيِر الاستثنائية.

وبالتزامن انطلقت مسيرة أخرى للحزب الدستوري الحر وذلك للتنديد بما اعتبرَه الحزب سياسة التفقير والتجويع وسياسةَ التنكيل الممنهجِ للشعب.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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