شاهد: اختفاء الوقود في فرنسا يؤجج اضرابات الثلاثاء تشلّ البلاد

خاص بالعالم

ففي وقت يتواصل اضراب قطاع الوقود منذ اواخر الشهر الماضي، فرنسا على موعد مع إضراب شامل الثلاثاء يطال مختلف القطاعات من النقل والتعليم إلى موظفي المسارح وعمال القطاع النووي، وذلك بدعوة من نقابات عمالية رئيسية ومنظمات شبابية ما قد يتسبب بشلل تام في البلاد.

اضراب الثلاثاء يسبقه تظاهرات الاحد في العاصمة باريس تحت عنوان المسيرة الكبرى دعت إليها أحزاب اليسار والبيئويون احتجاجاً على غلاء المعيشة وتنديداً بسياسة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية.

وبدأت الإضرابات العمالية في قطاع تكرير البترول الفرنسي بمحطات شركة 'توتال إنيرجي'، لتتسع رقعتها إلى شركة 'إكسون موبايل' ما تسبب تسبب بأزمة وقود غير مسبوقة بالبلاد واختفائه في المحطات واصطفاف طوابير طويلة من السيارات أمام محطات التزود بالوقود.

ويؤثر هذا الإضراب على الاقتصاد مع تعطل العديد من القطاعات. وتقول دراسة المرصد الفرنسي للأوضاع الاقتصادية: ان الصدمة الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة لم يشمل مثيلها اقتصاد البلاد منذ العام 1973.

وتأتي الاضرابات في وقت حرج بالنسبة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وحكومته، حيث سيحاول تمرير ميزانية العام المقبل في برلمان لا يتمتع فيه بأغلبية مطلقة مريحة.