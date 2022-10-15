وصول الفرقة الأولى من الجنود الروس إلى بيلاروسيا

العالم-روسيا

وقالت الخدمة: "وصلت الفرقة الأولى من الجنود الروس الذين هم جزء من المجموعة الإقليمية من القوات إلى جمهورية بيلاروسيا. وقد تم الترحيب بالجنود بحرارة بالخبز والملح".

وأضافت الخدمة: "قد تم اتخاذ هذا القرار من أجل تعزيز الحماية والدفاع على حدود دولة الاتحاد على أراضي بيلاروسيا على خلفية النشاط الجاري في المناطق المجاورة لنا".

وكان رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، قد قال، الاثنين الماضي، في لقاء مع قوات الأمن، إن فتح كييف للجبهة ضد بيلاروسيا هو جنون من وجهة نظر عسكرية، لكن العملية بدأت، والغرب يدفع أوكرانيا نحو ذلك. كما أشار إلى أن الناتو وعدد من الدول الأوروبية تدرس خيارات لعدوان محتمل على بيلاروسيا.

وأضاف لوكاشينكو أنه فيما يتعلق بالتصعيد على الحدود الغربية لدولة الاتحاد، فقد اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على نشر مجموعة إقليمية مشتركة من القوات.