تونس تنتفض.. والتونسيون يهتفون: ’لا خوف لا رعب السلطة بيد الشعب’

العالم - نبض السوشيال

آلاف التونسيين انطلقوا في مسيرة جابت العاصمة، اليوم السبت، دعت اليها "جبهة الخلاص الوطني" تنديدا بالسياسات والإجراءات التي اقرها الرئيس قيس سعيّد وما آلت اليه الأوضاع في البلاد، محذرين من تداعيات الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخانقة على كافة المستويات.

الأعداد الكبيرة من المواطنين الذين توافدوا إلى العاصمة تونس قدموا من مدن أخرى رغم الاجراءات التي اتخذتها القوات الامنية، خرجت في مسيرة قادها شخصيات وطنية بارزة من أحزاب سياسية ونواب من مختلف الانتماءات، إضافة إلى أساتذة قانون وحقوقيين، وصلت إلى ساحة شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة وتحديدا أمام المسرح البلدي رفعوا شعارات: "ارحل" و"أوفياء أوفياء لدماء الشهداء"، و"اليوم اليوم يرحل قيس"، و"يسقط يسقط الانقلاب".

رئيس "جبهة الخلاص الوطني"، أحمد نجيب الشابي، قال في كلمة له أمام المتظاهرين، إنّ "قيس سعيّد الآن في عزلة وكل المسارات التي نظمها من استشارة وطنية واستفتاء على الدستور كانت فاشلة"، مؤكداً أنّ "الآلاف من التونسيين خرجوا اليوم بصوت واحد لكي يقولوا كفى مهانة، وكفى انقلاباً"، مشيراً إلى أنّ تونس "في حالة غليان في عدة مناطق في حي التضامن والانطلاقة وجرجيس وفي كل مدينة".

وأضاف الشابي أنه "بعد سنة ونصف من الانقلاب لم يجن التونسيون سوى الخراب، والبطالة وغلاء الأسعار"، مبيّناً أنّ "جلّ هذه التحركات التي قد يرى البعض أن لا طائلة منها، هي في الحقيقة تتصدى للانقلاب ولوضع حد لمغالطاته، وجبهة الخلاص بفضل تحركاتها تحولت إلى القوة الأولى في تونس"، مشددا على أنّ "الأحداث تتسارع وسيكونون بالمرصاد لأي مستجدات، وسيتم إكمال المشوار، وسيسقط الانقلاب، وتونس تحتضن كل أبنائها".

وتزامنا مع المسيرة الحاشدة التي صادفت ذكرى الجلاء بتونس، اطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس العديد من الهاشتاغات نذكر منها "#تونس"، "#يسقط_الانقلاب"، "#قيس_سعيد" و "#يسقط_الانقلاب_في_تونس" والتي نددوا منها خلالها بالازمة السياسية والاجتماعية واقتصادية التي تمر بها البلاد، مؤكدة ان تظاهرات اليوم هي بمثابة احتجاج شعبي ضد القرارات الفردية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد.

وغردت "Kawther Jalel" على حسابها الخاص قائلة "الجلاء الجلاء ... ولو بعد حين... قصر الزمن أو طال.. إن غداً لناظره قريب، تونس باقية، والاستبداد إلى زوال".

ورأى" إبراهيم أبو عواد" في تغريدته ان "تونس انتهت كدولة ، وخرجت من التاريخ ، بسبب الانقلاب ، وانتشر الفقر والبطالة والعنوسة والجريمة . #يسقط_الانقلاب_في_تونس".

وكتب "Mokhtar CHNIB" في تغريدة له "صباح العزة و الكرامة. يوم جديد من أيام الوطن الغالي، لن نتخلى عن حريتنا و كرامتنا، سنقاوم، كل بما يستطيع و لن نركع بإذن الله، #يسقط_الانقلاب_في_تونس".

قال "جلال الورغي" في تغريدته "#تونس تدافع عن نفسها مسيرة #الجلاء مستمرة حتى تكون الدولة معبرة عن إرادة شعبها، وحتى يكون نظام الحكم ضمير الشعب".

وغردت "درة السيد" على حسابها الخاص "الآن كل من يقف وسط التظاهرات ضد نظام الإنقلاب هو الجندي في الصفوف الأمامية ، أما الباقون جميعا فهم في الصفوف الخلفية تماما #يسقط_الانقلاب_في_تونس".

ونشرة "Yusra Ghannouchi" صورة تظاهرة تونس وعلقت عليها قائلة "الآلاف في مسيرة اسقاط الانقلاب يهتفون "لا خوف لا رعب السلطة بيد الشعب" #تونس #يسقط_الانقلاب".

وكتب "عبد الستار فرح" في تغريدته قائلا "الان من شارع ثورة رغم كل المعوقات وبراجات لمنع الالاف من اصول للعاصمة غير ان الاحرار تجاوزوا كل صعوبات #يسقط_الانقلاب_في_تونس"

ونشر "Ayadi fethi" صورة من التظاهرة في تونس" وعلق عليها صورة من مسيرة يوم 15 أكتوبر ذكرى جلاء آخر جندي فرنسي عن أرض تونس. لا بد أن يكون لدينا نفس الاصرار والعزم على جلاء الدكتاتورية عن بلادنا وجلاء جوعها وفقرها واوهامها".

وغرد "lara almayouf" على حسابه الخاص "نحن بحاجة إلى الفن حتى لا تهلكنا الحقيقه،نحن بحاجة إلى لحظة تعبر من خلالنا وتشعرنا بالحياة، نحن بحاجة إلى قصة دافئه تؤنس وحدتنا، نحن بحاجة إلى عناق يشعرنا بالأمان أو صرخة تخرج كبتنا، نحن بحاجة إلى الفن حتى يلون واقعنا القبيح، نحن بحاجة إلى الفن حتى لا تهلكنا الحقيقه".

"Youmna" بدورها قالت "المجد و الخلود لشهداء الوطن عاشت تونس حرة مستقلة شامخة ابد الدهر دام الشعب التونسي حرا أبيّا مناضلا صامدا في وجه كل ظالم مستبد و رحم الله شهدائنا الاحرار الراحلين عنا و غير الراحلين من قلوبنا".