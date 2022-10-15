السبت ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٤:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية: لم يتبق امام اعدائنا الا خيار الدبلوماسية

السبت ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما.. هل تصغى اوروبا الى التحذير الأيراني؟ ومااسباب احتجاجات تونس؟

شاهد بالفيديو.. عبداللهيان: إذا فرضت الدول الأوروبية حظرا على طهران فسنرد بما يلزم

تجمع العلماء المسلمين يهنئ اللبنانيين بذكرى المولد النبوي الشريف

شاهد.. ما وراء ارسال الامارات كتيبة عسكرية لمدينة عدن؟

هل قررت إخوان مصر تجاوز الصراع على السلطة؟

ابن سلمان يذبح السعوديين بدون قانون، ويخفي قسرياً اعداداً كبيرة جداً منهم