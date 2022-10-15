الكشف عن كذبة جديدة لوسائل الإعلام المعادية لإيران

العالم - ايران

ولاجل كشف زيف هذه الاخبار قام مراسل الاذاعة والتلفزيون بزيارة الى المدرسة التي زعم مقتل احد طالباتها على يد قوات الامن حيث كان يعمها الهدوء والطالبات كنّ يواصلن دراستهن بدون اي مشكلة .

كما صرح مدير التربية والتعليم بانه لا قبل ايام ولا في اي يوم من ايام احداث الشغب لم تشهد المدرسة اي حادثة تذكر وان الاخبار بشان وفاة طالبة هي كاذبة .

بعد ذلك انتقل مراسل الاذاعة والتلفزيون الى المستشفى التي زعم بانها استقبلت الطالبة حيث اشار رئيس المستشفى الى ان المستشفى لم تستقبل اي طالبة تعرضت للضرب او الجرح خلال الايام الماضية وبالتالي فان خبر وفاة طالبة على يد قوات الامن لا اساس لها من الصحة .