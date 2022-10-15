السبت ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٧:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

"عرين الأسود" توجه رسالة لأهالي الضفة ومقاومي الخليل وبيت لحم

السبت ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

وجهت مجموعة عرين الأسود في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة رسالة هامة مساء اليوم السبت للفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم.

العالم- فلسطين

وقالت المجموعة في بيان لها: "لا تلتفتوا لتوافه الأمور التي ينشرها الإحتلال وادعائه أنه حقق إنجازات بحذف صفحة العرين على تيك توك إن مجموعة عرين الأسود ليس لها أصلا حساب على تيك توك ولو حوربت وسائلنا التكنولوجية فثقتنا بأبناء شعبنا منقطعة النظير أنهم سيوصلون رسائلنا بكافة الطرق".

وأضافت: "إن مجموعة عرين الأسود تنتظر خليل الرحمن وبيت لحم حراس الجنوب وأسودها ليخطوا أول بيان للعرين بالدم والرصاص".

وطالبت كافة أهالي البلدات المحاذية للمسيرات التي ينوي المستوطنين إقامتها الليلة للخروج والإحتشاد وقطع الطرق والإشتباك المُباشر معهم.

وختمت بقولها: "ولا تقلقوا بإذن الله فأسود العرين معكم وبينكم حاصروهم فلا مفر حاصروهم لا مفر لهم منا ومنكم".

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

"عرين الأسود" تعلن بدء سلسلة أيام الغضب لأجل القدس

مقتل جندي اسرائيلي خلال سلسلة عمليات 'عرين الأسود'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هدوء في سجن إيفين بطهران بعد إطفاء حريق اشتعل في مستودع الملابس

ما اهمية التأكيد على انضمام الكل لمنظمة التحرير وتكريس مبدأ الشراكة السياسية؟

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 15-10-2022

محاولات فاشلة للانتقاص من النصر البحري لحزب الله

إعلان الجزائر.. هل تستمر المصالحة الفلسطينية؟

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 15-10-2022