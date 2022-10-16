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الأزمة الأوكرانية
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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وزارة الدفاع التايوانية: تعقبنا 11 طائرة و4 سفن للجيش الصيني في محيط جزيرة تايوان مساء أمس السبت
الرئيس الصيني: لن نتنازل إطلاقا عن حق استخدام القوة في تايوان
الاعرجي يؤكد لوزير الخارجية الاايراني ان اي اجراء يمس امن ايران سيجابه بالرد من الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم لان العراق يعتبر أمن ايران من أمنه
امير عبداللهيان يطالب الاعرجي بأن تتحمل كل من بغداد واربيل المسؤولية الكاملة بالتصدي للجماعات الارهابية والانفصالية في منطقة كردستان العراق
امير عبداللهيان يؤكد للاعرجي بأن ما تنتظره طهران من بغداد هو ان لا يكون تراب منطقة كردستان مكانا للاجراءات الارهابية والتهديدات لايران
امير عبداللهيان يؤكد لمستشار الامن الوطني العراقي قاسم الاعرجي ان علاقات البلدين استراتيجية ومتميزة وان امن العراق من امن ايران
وزير الخارجية الايراني يشيد لدى استقباله مستشار الامن الوطني العراقي قاسم الاعرجي بالعلاقات المتنامية والتعاون بين طهران وبغداد على كافة الصعد
اللواء محمد باقري: نعرف مكان القاعدة الأمريكية في كردستان العراق وعدد قواتهم فإذا اتخذوا أي إجراء ضد طائراتنا المسيرة فسنقوم بالرد بالتأكيد
اللواء محمد باقري: لا يمكننا ان نتحمل ابدا وجود 3000 عنصر عسكري ولديهم مركز لصنع القنابل خلف جدارنا الحدودي وسنتصدى لهم
اللواء محمد باقري: ابلغنا سلطات كردستان العراق بأن الجماعات الارهابية اما ان تتحول لفصائل مدنية وتنزع سلاحها او تبقى ارهابية فتقومون بترحيلها
الرئيس الصيني: لن نتنازل إطلاقا عن حق استخدام القوة في تايوان
الأحد ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش
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