الأحد ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٤:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس الصيني: لن نتنازل إطلاقا عن حق استخدام القوة في تايوان

الأحد ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العجري: المرتبات حق لكل اليمنيين ولا يمكن التنازل عن حق أي موظف

استشهاد فلسطيني متأثرًا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال في سلفيت

مسيرات ضخمة في تونس تطالب برحيل الرئيس قيس سعيد

سياسي عراقي يعلن اعتزام حكومة السوداني "محاكمة" ترامب

أمير عبداللهيان لنظيره الأذربيجاني: نعارض انتشار أية قوات أجنبية في القوقاز

ليبيا: الدبيبة يخلي مسؤوليته حيال حكومة باشاغا