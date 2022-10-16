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مصادر فلسطينية: استشهد شاب فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في سلفيت في الضفة الغربية

الأحد ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

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