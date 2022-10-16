بن سلمان يتعهد بتقديم 400 مليون دولار لأوكرانيا

العالم - السعودية

وذكرت وكالة الانباء السعودية الرسمية أن بن سلمان أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أبدى خلاله استعداده لمواصلة جهود الوساطة ودعم كل ما يسهم في خفض التصعيد.

وأوضحت الوكالة أن الرئيس الأوكراني – خلال الاتصال – أعرب عن شكره وتقديره لولي العهد السعودي "على قرار تقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار".

بدوره قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تغريدة على تويتر، الجمعة، إنه تحدث مع ولي العهد السعودي وشكره على دعم بلاده لوحدة الأراضي الأوكرانية خلال الاجتماع الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف زيلينسكي أنه اتفق مع بن سلمان بشأن مساعدات مالية لأوكرانيا، بالإضافة إلى مواصلة الانخراط في عملية إطلاق سراح أسرى الحرب.

يذكر أن وزارة الخارجية السعودية أعلنت الشهر الماضي أنها توسطت لنقل 10 أسرى حرب ضمن عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا، وهم من مواطني المغرب والولايات المتحدة وبريطانيا والسويد وكرواتيا.