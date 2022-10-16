العالم - خاص بالعالم

ويتضمّن الإعلان 9 مبادئ أبرزها: التأكيد على أهمية الوحدة، وانضمام الكل لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتكريس مبدأ الشراكة السياسية.

وشهدت مواقع التواصل تفاعلا واسعا مع "إعلان الجزائر" حيث كتب حفيظ دراجي حول هذا الموضوع مغردا: "على أرض الجزائر تم الإعلان عن قيام دولة فلسطين قبل ٣٤ عاما، وعلى أرضها تم اليوم التوقيع على إعلان لم الشمل الفلسطيني من أجل تحقيق الوحدة الوطنية، فخور بالانتماء إلى وطن بقي متمسكا بمبادئه، لا يطبع ولا يساوم على أولى القبلتين وثالث الحرمين، و لا يخون تضحيات الشعب الفلسطيني العظيم".

وغرد محمد علي الحوثي حول هذا الموضوع كاتبا: "نبارك للجزائر وللرئيس تبون اعلان_الجزائر للم الفصائل الفلسطينية كما نبارك للأخوة الفلسطينيين الاتفاق التاريخي وبإذن الله النجاح يبدأ من جديد ليقوض التطبيع ويهزم الانقسام لتتوحد المسؤوليات في مواجهة الكيان المحتل وتنطلق رايات الجهاد الموحدة لاستعادة المقدسات وحقوق الشعب وسيادته".

وعلق ياسر الزعاترة حول هذا الموضوع كاتبا: "إعلان الجزائر للمصالحة الفلسطينية أشبه بموعظة حسنة لن تتحوّل إلى واقع. عباس لا يريد انتخابات، ولا يريد غزة (يراها حماس ودحلان)، ويرفض إعادة تشكيل منظمة التحرير بتمثيل حقيقي للداخل والخارج. هو سعيد بسلطته، ويرفض المقاومة ولن يوقف التنسيق الأمني يبقى أن موقف الجزائر مشكور ومقدّر".