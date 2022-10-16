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شاهد.. هذا ما قاله الرئيس الصيني بشأن تايوان

الأحد ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٦ بتوقيت غرينتش

وسط تصفيق حار من حوالي 2300 ممثل عن الحزب الشيوعي الصيني، صعد الرئيس "شي جين بينغ" المسرح ليشيد ويدافع عن مجموعة واسعة من السياسات التي اتبعت في عهده.

العالم - خاص بالعالم

وخلال افتتاح مؤتمر الحزب الشيوعي ركز "شي جين بينغ" على أكثر قضايا الأمن والسيادة حساسية بالنسبة للصين، إذ أكد عدم تخلي بلاده عن حق استخدام القوة بشأن قضية تايوان وقال إن الصين خاضت نضالا قويا ضد النزعة الانفصالية والتدخل، وأظهرت عزمها القوي وقدرتها على حماية سيادة الدولة ووحدة أراضيها ومعارضة استقلال تايوان.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ: "حل قضية تايوان أمر يخص الشعب الصيني وأمر يقرره الشعب الصيني نصر على الكفاح من أجل إعادة التوحيد السلمي بأكبر قدر من الإخلاص وأفضل الجهود ولكننا لن نعد أبدا بالتخلي عن استخدام القوة ونحتفظ بخيار اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة".

وفي أول رد على تصريحات الرئيس الصيني، أكدت الرئاسة التايوانية أن الرأي العام في الجزيرة يعارض مبدأ "بلد واحد ونظامان".

وأضافت الرئاسة التايوانية في بيان لها أن تايبيه لن تتراجع عن سيادتها ولن تتخلى عن الديمقراطية والحرية، مشددة على أن الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة الخط الفاصل مسؤولية الطرفين.

وبالعودة إلى خطاب الرئيس الصيني، قال "شي" إن بكين ستسرع في بناء جيش على مستوى عالمي، وتعزز قوة الردع الاستراتيجية، وشدد على أن الحزب الشيوعي، يدافع بحزم عن التعددية في العلاقات الدولية، ويعارض بشدة سياسة الهيمنة والقوة الغاشمة، مؤكدا رفض بكين لعقلية الحرب الباردة في الدبلوماسية الدولية وازدواجية المعايير.

وقال الرئيس الصيني "شي جين بينغ": "الصين تعارض بحزم جميع أشكال الهيمنة والسياسات القائمة على القوة وتعارض عقلية الحرب الباردة والتدخل في شؤون الدول الأخرى الداخلية كما تعارض ازدواجية المعايير".

وفي الشأن الداخلي الصيني أشاد شي بسياسات الحزب الشيوعي، من تلك القائمة على "صفر إصابات كوفيد" وصولا إلى حملته الأمنية ضد الفساد والسعي إلى رفع معدل المواليد في مواجهة شيخوخة السكان.

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