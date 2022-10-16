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مصر تعلن قريبا عن برنامج قرض جديد من صندوق النقد الدولي

مصر تعلن قريبا عن برنامج قرض جديد من صندوق النقد الدولي
الأحد ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٠ بتوقيت غرينتش

أعلن محمد معيط وزير المال المصري، اليوم الأحد، الانتهاء من الاتفاق مع خبراء صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قرض جديد، موضحًا أنه سيتم الإعلان عنه "قريبًا جدًا".

العالم - مصر

وقال الوزير المصري إنه تم عقد مناقشات ثنائية مثمرة للغاية مع خبراء صندوق النقد الدولي، وتم إحراز تقدم كبير في جميع السياسات.

وأضاف الوزير أن بلاده مستمرة في جهود ضبط أوضاع المالية العامة للدولة؛ للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية.

وأشار إلى أن ذلك يتم من خلال استدامة خفض معدلات الدين العام للناتج المحلي على المدى المتوسط.

وقبل أيام، عدّل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بالخفض، للعام المالي الجاري، للمرة الثانية تواليا، وفقا لتقريره الأخير الصادر، يوم الثلاثاء، حول أفاق الاقتصاد العالمي.

وتوقعت مؤسسة الإقراض العالمية نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.4% خلال العام المالي الجاري، انخفاضا من التوقعات السابقة الصادرة في يوليو/ تموز، والبالغة 4.8%، حسبما نقل موقع "البوابة نيوز" الإخباري المصري.

خفّض الصندوق توقعاته بالفعل لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري إلى 4.8% في يوليو من 5% في أبريل/ نيسان. رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي المنصرم إلى 6.6% من 5.9%.

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