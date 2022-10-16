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شاهد/ ما الذي جرى في سجن ايفين مساء السبت ؟

الأحد ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:٥٥ بتوقيت غرينتش

توفي 4 سجناء واصيب 61 اخرون اثر اعمال شغب واشتباك بين بعض السجناء في قسم البلطجية واللصوص في سجن ايفين ما ادى لنشوب حريق في ورشة ومستودع ملابس السجن.

العالم - فيديوغرافيك

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شاهد/ ما الذي جرى في سجن ايفين مساء السبت ؟