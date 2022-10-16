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العميد كرمي:

مجرمون شاركوا في أعمال الشغب الاخيرة تلقوا دولارات وعملات رقمية

مجرمون شاركوا في أعمال الشغب الاخيرة تلقوا دولارات وعملات رقمية
الأحد ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

اوضح قائد وحدة الشرطة الإيرانية الخاصة العميد حسن كرمي، ان الاضطرابات الأخيرة كانت سمتها البارزة استخدام العنف وحمل الأسلحة الباردة والرصاص المطاطي والاسلحة الحربية من قبل مثيري الشغب وتواجد أصحاب سوابق لهم سجل إجرامي تلقوا دولارات أو ودائع بنكية من العملات الرقمية مقابل مشاركتهم في اعمال الشغب.

العالم- ايران

واضاف العميد كرمي في تصريح لوكالة "فارس" ان بعض المعتقلين في اعمال الشغب كانوا من "البلطجية" ويرتدون زي الشرطة وألحقوا الأذى بالمواطنين، وفي إحدى الحالات دخلوا منازل أشخاص وألحقوا أضرارًا بها، وقاموا بتصوير هذه الاعمال وعرضها على القنوات المعادية لاتهام قوى الامن الايراني بارتكابها.

وتابع: كما اعتقلنا العديد من الرعايا الأجانب في الأحداث الأخيرة. وتم القبض على أشخاص كانوا يتلقون الاموال مقابل كتابة الشعارات والتقاط الصور وأرسالها الى القنوات المعادية لنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واشار قائد وحدات الشرطة الخاصة الإيرانية الى ان الوحدة النسائية الخاصة نفذت 5 مهام ناجحة خلال الاضطرابات الاخيرة.

واكد ان قواتنا تنفذ مهامها بشكل علني وليس مخفيا وتكتيكنا هو أن نخرج الى الشوارع بحيث يمكن لمثيري الشغب رؤيتنا، معتبرا ان فلسفة تشكيل الشرطة الخاصة هي زرع الخوف في قلوب مزعزعي الامن في المجتمع.

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