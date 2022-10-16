امين لجنة حقوق الانسان يتفقد سجن ايفين

العالم- ايران

وتفقد كاظم غريب آبادي خلال زيارته لسجن ايفين مختلف اقسام السجن، واجرى محادثات مع رئيس مصلحة السجون.

وبعد الزيارة التفقدية، قال غريب آبادي: ان الاشتباك والحريق، حدث فقط من قبل المسجونين في العنبر المخصوص بالسرقة وجرائم العنف وتحديدا في ورشة الخياطة في هذا العنبر، ولم ينتشر الحريق الى العنابر الاخرى.

وأضاف: تم إعادة الهدوء إلى سجن ايفين، وفورا تم إقرار امكانية اجراء الاتصالات الهاتفية لجميع السجناء مع عوائلهم، ليطمئنوهم، كما تلقى المصابين في هذا الاشتباك الخدمات الطبية اللازمة.

وأكد امين لجنة حقوق الانسان، ان سلامة السجناء وأمنهم وصحتهم تأتي في درجة عالية من اهتمامات مصلحة السجون. وقد قدم مسؤولو السجن التطمينات الكافية بأن حقوق أي من السجناء لن تتوقف.