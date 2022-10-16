مشهد ضبابي يلف عفرين بعد اتفاق ومعارك طاحنة بين النصرة ومجموعات مسلحة

خاص بالعالم

وتسعى جبهة النصرة للسيطرة على البلدة الاستراتيجية التي تشكل خط الدفاعي الأول عن مدينة إعزاز من جهة الغرب، بعد أن استقدمت المجموعات المسلحة تعزيزات من إعزاز إلى محيط البلدة.

سيطرة جبهة النصرة على مناطق في ريف حلب الشمالي، ادت الى تغيير في خارطة السيطرة وحركة نزوح للاهالي من مناطق النزاع اضافة الى عمليات اسرٍ متبادلة بين مسلحي الطرفين.

غموض يلف مصير المنطقة التي سيطرت عليها الجماعات المسلحة المدعومة تركيا مطلع العالم 2018 وسط صمت تركي ازاء ما يجري وحديث عن اتفاق قريب بين جبهة النصرة والطرف الاخر لتحديد من سيكون المسيطر هناك؟