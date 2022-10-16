المرحلة الرئيسة لمناورات اقتدار القوة البرية لحرس الثورة تبدأ يوم الاثنين

العالم- ايران

وقال العميد محمد باكبور في تصريح صحفي: ان المرحلة الرئيسة لمناورات الاقتدار للقوة البرية لحرس الثورة الاسلامية، تبدأ يوم غد الاثنين بشعار "ايران المقتدرة".

وأضاف: يتم تنفيذ هذه المناورات في محافظتي اردبيل واذربايجان الشرقية تحت اشراف مقر عاشوراء التابع للقوة البرية لحرس الثورة الاسلامية.

وبين العميد باكبور: ان من الاقسام المختلفة لهذه المناورات: عمليات جوقلة المظليين، وعمليات الهجمات الليلية، والعمليات القتالية بالمروحيات، وعمليات الطائرات المسيرة القتالية والانتحارية، وكذلك انشاء جسر على نهر ارس، والسيطرة على الطرق البرية والمرتفعات والهجمات التدميرية.

وصرح العميد باكبور: ان رسالة هذه المناورات هي رسالة السلام والمودة لدول الجوار، وكذلك تعزيز الامن المستدام، وللأعداء هي ان القوة البرية للحرس الثوري والى جانب سائر القوات المسلحة، على اهبة الاستعداد للدفاع عن حدود البلاد، وسترد بشكل قاطع على اي تهديد.