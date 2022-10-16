عم الطالبة المتوفية "إسراء بناهي" يرد على مزاعم علي دائي+فيديو

العالم- ايران



وكتب علي دائي: "الصمت على ممارسات النظام الايراني هو ما تسبب في الاحتجاجات مما أدى إلى اعتداءات على طلاب المدارس وضرب وسفك دماء أخرى من بناتي في مسقط رأسي اردبيل".

وتزعم وسائل الاعلام المعادية لنظام الجمهورية الاسلامية بأن الطالبة إسراء بناهي وهي من الأتراك الآذريين قتلت على يد قوات الأمن أثناء اقتحام مدرسة للبنات في أردبيل، وتوفيت في المستشفى جراء تعرضها لنزيف شديد.

وقال عم إسراء بناهي في مقطع فيديو إن وفاة إسراء حدثت بسبب مرض خلقي في القلب وليس له علاقة بالشائعات التي أثيرت في الفضاء الإفتراضي ووسائل الإعلام المعادية.



وأضاف: توفي أخي منذ شهر، وتم نقل ابنة أخي اسراء إلى المستشفى قبل 3 أيام في منتصف الليل بسبب شدة حالتها المرضية، لكن الاجراءات الطبية لم تكن ناجحة وتوفت اسراء.

وطالب عم إسراء المواطنين بعدم الالتفات إلى الشائعات حول ابنة اخيه، مخاطبا علي دائي بالقول: قبل أن تعرف الحقيقة تسببت بالالم لعائلتنا المفجوعة في الفضاء الإفتراضي.