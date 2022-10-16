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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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الرئيس ابراهيم رئيسي: الشعب الايراني سيفشل العدو في الوصول إلى أهدافه وسيواصل طريق النمو والتقدم بقوة وكرامة
الرئيس ابراهيم رئيسي: الامريكيون يشعرون بالغضب حيال اي خطوة مبدعة للشعب الايراني ويشعرون بالسعادة بشأن انعدام الأمن في ايران
الرئيس الايراني: تصريحات الرئيس الأمريكي الداعمة للفوضى وانعدام الأمن في إيران أثبتت مرة أخرى زيف ادعاءات واشنطن حول حماية حقوق الإنسان
وزير الخارجية الايراني: طهران ترفض تواجد القوى الاجنبية في منطقة القوقاز وتلتزم بسياساتها المبدئية باحترام سيادة الدول
مراسل العالم:خروج رتل للقوات الأمريكية يضم 75 صهريجاً محملاً بالنفط السوري المسروق إلى الأراضي العراقية عبر معبر المحمودية غير الشرعي
مراسل العالم:خروج رتل للقوات الأمريكية يضم 75 صهريجاً محملاً بالنفط السوري المسروق إلى الأراضي العراقية عبر معبر المحمودية غير الشرعي
مراسل العالم:خروج رتل للقوات الأمريكية يضم 75 صهريجاً محملاً بالنفط السوري المسروق إلى الأراضي العراقية عبر معبر المحمودية غير الشرعي
رئيس الوزراء اليمني عبد العزيز بن حبتور: هذه الثورة التي نجحت في طرد المستعمر البريطاني كانت هي الأساس لتحقيق الوحدة اليمنية
رئيس الوزراء اليمني عبد العزيز بن حبتور: هذه الثورة التي نجحت في طرد المستعمر البريطاني كانت هي الأساس لتحقيق الوحدة اليمنية
متحدث الخارجية الايرانية: اذكر بايدن بان ايران اقوى من ان تستسلم لقرارات حظره وتهديداته
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 16-10-2022
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الأحد ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.