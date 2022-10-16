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بالصور.. حلب تقيم ندوة حوارية بمناسبة اسبوع الوحدة الاسلامية

بالصور.. حلب تقيم ندوة حوارية بمناسبة اسبوع الوحدة الاسلامية
الأحد ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

في ذكرى مولد النبي الاكرام محمد (ص) واسبوع الوحدة الاسلامية اقيمت ندوة حوارية في مشهد الإمام الحسين عليه السلام بمحافظة حلب في سوريا، تحت عنوان "الوحدة الاسلامية بين جميع الطوائف" شارك فيها عدد من علماء الدين بجميع الطوائف.

العالم - سوريا

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