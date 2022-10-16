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"فوكس نيوز": 33% فقط من الأمريكيين سيصوتون لبايدن في عام 2024

الأحد ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:٣٢ بتوقيت غرينتش

نشرت شبكة فوكس نيوز الأمريكية نتائج استطلاع بينت فيها أن 33% فقط من الأمريكيين يرغبون بإعادة انتخاب جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بينما يفضل 54% انتخاب شخص آخر.

العالم-الامريكيتان

وبينت نتائج الاستطلاع أن هذه النسبة بلغت 36% في بداية العام مشيرة إلى أن فرص بايدن كرئيس قادم للولايات المتحدة ضعيفة.

بينما لم يقرر 10% ممن استطلعت آراؤهم من هو الرئيس القادم الذي يفضلون رؤيته في البيت الأبيض.

وعلق الديمقراطي وعالم الاجتماع وأحد منظمي الدراسة كريس أندرسون بأن هذه النتائج تظهر أن بعض الديمقراطيين يعلقون آمالهم على مرشح أكثر جدارة من بايدن، بينما يعارض الجمهوريون إعادة انتخابه قطعيا.

يذكر أن الاستطلاع أجري عبر الهاتف في الفترة ما بين 9 - 12 أكتوبر قبل الانتخابات النصفية التي ستجرى الشهر المقبل شارك فيه 1206.

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"فوكس نيوز": 33% فقط من الأمريكيين سيصوتون لبايدن في عام 2024

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